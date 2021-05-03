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01:09, 03 мая 2021

Международный аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу

Удар был нанесен по той части аэропорта, где базируются американские военные, сообщает агентство «Франс Пресс». Пострадавших нет. Несколько ракет были перехвачены средствами ПВО. Это второй удар по силам США в Ираке за последние десять дней. В конце декабря власти США заявили, что могут закрыть посольство в Багдаде, если обстрелы не прекратятся. В Вашингтоне считают, что за атаками стоит Иран.


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