Более 90 полицейских, по информации агентства Associated Press, были ранены во время столкновений в Берлине

Беспорядками завершились в субботу некоторые первомайские демонстрации. Их участники стали бросать в полицейских камни и бутылки и поджигать мусорные баки. Полиция задержала более 350-ти человек. В тот же день в Париже и Брюсселе сотрудники силовых структур применили против протестующих водометы.
2021-05-03T01:08:02+03:00
2021-05-03T01:08:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:08, 03 мая 2021
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