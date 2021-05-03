Более 90 полицейских, по информации агентства Associated Press, были ранены во время столкновений в Берлине

Беспорядками завершились в субботу некоторые первомайские демонстрации. Их участники стали бросать в полицейских камни и бутылки и поджигать мусорные баки. Полиция задержала более 350-ти человек. В тот же день в Париже и Брюсселе сотрудники силовых структур применили против протестующих водометы.