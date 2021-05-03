В Лондоне сегодня начнется встреча министров Великобритании, США, Германии, Италии, Канады, Франции и Японии

На правах гостей приглашены представители Австралии, Индии, ЮАР и Южной Кореи. Что касается России, то пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что президент Джо Байден не разделяет стремления своего предшественника пригласить Россию обратно в G7. Встречи глав внешнеполитических ведомств пройдут в очном формате. Среди заявленных тем – климат и вакцины от коронавируса. Форум продлится до 5 мая.