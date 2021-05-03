Премьер-министр Чехии настаивает на том, что к инциденту во Врбетице причастны российские спецслужбы

Андрей Бабиш сказал, что обсудил с министром юстиции Марией Бенешовой ее высказывания о взрыве на складе боеприпасов в 2014 году, согласно которым рассматриваются несколько версий случившегося. По итогам встречи они заявили, что существует лишь одна версия и что ответственность за произошедшее должны нести российские спецслужбы, передает чешское телевидение. Власти России обвинения отвергают. Прага и Москва выслали ряд дипломатов.