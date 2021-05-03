Генеральное консульство Италии в Москве объявило о том, что возобновляет прием документов на туристические визы

Объявление касается тех, чьи визы истекли с начала этого года. Именно они смогут начать оформление новых. Впрочем, поехать в Италию пока все равно не удастся. Сами визы можно будет получить только с 1 июня, а сейчас нужно представить пакет документов, который может отличаться от стандартного из-за особенностей, связанных с пандемией. В частности, это касается предоставления авиабилетов и брони гостиниц. Кроме того, Италия пока не сняла ограничения на въезд для россиян. Посол аппенинского государства в России Паскауле Терраччано, которого цитирует РБК, ранее заявлял, что этим летом его страна несомненно откроется для российских туристов, но гарантировать, что это произойдет именно в начале июня, он не может.

Для въезда в страну потребуются сертификат о вакцинации или же отрицательный тест на КОВИД-19.