Парламент Армении сегодня соберется на специальное заседание для избрания нового премьер-министра

Оппозиционные фракции «Просвещенная Армения» и «Процветающая Армения» уже заявили, что после отставки Никола Пашиняна не выдвинут своих кандидатов на пост премьера. В случае если депутаты не смогут избрать нового главу правительства, парламент по закону будет распущен. Сам Пашинян уже заявлял о своем выдвижении и говорил, что выступит кандидатом на пост главы правительства от партии «Гражданский договор», правящий блок «Мой шаг» не станет участвовать в голосовании. Его основным конкурентом политологи называют второго президента Армении Роберта Кочаряна. Об отставке премьер-министр заявил, чтобы провести в стране досрочные парламентские выборы. Вслед за ним в рамках технической процедуры ушло в отставку и правительство.

Внеочередные парламентские выборы запланированы в Армении на 20 июня.