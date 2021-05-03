Главы МИД G7 впервые за два года проведут очную встречу

Мероприятие пройдет в Лондоне. Предполагается, что министры обсудят глобальные угрозы, коронавирус и защиту прав человека. Кроме того, будут предложены варианты решения таких проблем, как изменение климата, возможность справедливого доступа к вакцинам от коронавируса и новые методы противодействию голоду.

Вместе с тем, накануне министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что намерен убедить партнеров по G7 в том, что миру необходимы определенные механизмы, чтобы бороться с дезинформацией, которую по всему миру якобы распространяет Россия. По его словам, только совместная работа по выявлению фейковых новостей поможет донести правду до людей по всему миру.

В российском внешнеполитическом ведомстве остро отреагировали на эти заявления. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, в распространении лжи и пропаганды Москву обвиняют те, кто зачастую ведет себя именно так.

Во встрече G7 в этом году примут участие не только традиционная семерка, но и Южная Корея, Индия, Австралия и ЮАР

Прошлые два года G7 собирались в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Саммит продлится до 5 мая.