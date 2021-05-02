Матч между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» перенесён на неопределённый срок из-за протестов болельщиков

Матч английской футбольной Премьер-лиги между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» перенесён на неопределённый срок из-за протестов болельщиков. Газета The Guardian отмечает, что подобного в истории Премьер-лиги ещё не было. Группа фанатов «Манчестера» устроила акцию протеста против владельцев клуба — семьи Глейзеров. Несколько сот болельщиков за несколько часов до начала матча прорвались на футбольное поле стадиона «Олд Траффорд» и продолжили протест прямо там, выражая недовольство решением руководства клуба о вступлении в Суперлигу.