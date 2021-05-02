В честь досрочной победы «Зенита» в ЧР по футболу на Ростральных колоннах в Петербурге зажгли огонь

Об этом сообщает интернет издание Росбалт, которое отмечает, что факелы на стрелке Васильевского острова включают только по особым случаям. Сегодня «Зенит» на своем поле разгромил московский «Локомотив» со счетом 6:1 и, набрав 61 очко за два тура до финиша чемпионата завоевал чемпионский титул, причем третий год подряд.
2021-05-02T23:07:46+03:00
2021-05-02T23:07:46+03:00
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23:07, 02 мая 2021
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