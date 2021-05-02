В Москве возбуждено уголовное дело после конфликта на вечеринке,в результате которого женщина получила ножевое ранение

На причастность к случившемуся проверяют ведущую шоу «Пацанки» и «Ревизорро» Ксению Милас. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Ранее глава телеканала «Пятница» Николай Картозия объявил, что Ксению Милас отстранили от эфира. Руководство будет дожидаться результатов следствия по делу.
2021-05-02T23:07:02+03:00
2021-05-02T23:07:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:07, 02 мая 2021
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