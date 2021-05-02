В Москве возбуждено уголовное дело после конфликта на вечеринке,в результате которого женщина получила ножевое ранение

На причастность к случившемуся проверяют ведущую шоу «Пацанки» и «Ревизорро» Ксению Милас. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Ранее глава телеканала «Пятница» Николай Картозия объявил, что Ксению Милас отстранили от эфира. Руководство будет дожидаться результатов следствия по делу.