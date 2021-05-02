Депутаты Госдумы и Мосгордумы от КПРФ планируют провести 9 мая шествие по Тверской

Об этом интернет изданию «Открытые Медиа» сообщил председатель московского горкома КПРФ и депутат Госдумы Валерий Рашкин. При этом, по его словам, коммунистам согласовали только возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Само шествие не согласовано, но коммунисты, как сказал Рашкин, всё равно планируют пройти к Манежной площади с красными знамёнами в память о Великой Победе.
2021-05-02T23:06:33+03:00
2021-05-02T23:06:33+03:00
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23:06, 02 мая 2021
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