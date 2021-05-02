5 воспитанниц СДЮШОРа из Волгограда погибших в ДТП в Ставропольском крае, будут похоронены в понедельник

5 воспитанниц спортивной детской школы олимпийского резерва из Волгограда погибших в ДТП в Ставропольском крае, будут похоронены в понедельник. Об этом ТАСС сообщили в комитете по физкультуре и спорту администрации города. В Волгоградской области 3 мая объявлено траурным днем. Ранее власти Волгоградской области взяли на себя все похоронные расходы. семьям погибших детей выплатят по 1 млн рублей компенсации. Директор спортшколы, отправлена под домашний арест. Ранее был арестован признавший вину водитель легковой автомашины ВАЗ, который подрезал грузовик DAF, задев его по касательной — фура в результате врезалась в микроавтобус с детьми.
2021-05-02T23:02:17+03:00
2021-05-02T23:02:25+03:00
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23:02, 02 мая 2021
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