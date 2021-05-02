«Зенит» досрочно стал семикратным чемпионом России по футболу

Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) с разгромным счетом обыграл «Локомотив» (Москва) в матче 28-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги и досрочно стал победителем турнира.

«Зенит» стал чемпионом на домашней арене, обыграв

«Локомотив» со счетом 6:1.

«Зенит» стал семикратным чемпионом России.

Сергей Семак третий сезон подряд привел «Зенит» к чемпионству в качестве главного тренера. Ранее он дважды становился

чемпионом России, будучи игроком «Зенита».

Первый матч в статусе семикратного чемпиона страны «Зенит» проведет в следующем туре против «Уфы», встреча запланирована на 8 мая.