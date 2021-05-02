Проверки столичных больниц будут проходить в обычном режиме

К услугам так называемых тайных пациентов в Департаменте здравоохранения прибегать не станут.

Как и раньше проверки будут проводить Медицинская инспекция и линейный контроль. Необходимость посещения столичных больниц возникла после видео, появивашегося в телеграм-канале Мэш. На нем видно, как пожилую пациентку больницы имени Иноземцева третируют медицинские работники, крича и угрожая ей, будучи при этом в состоянии алкогольного опьянения. Главный врач госпиталя Александр Митичкин был уволен, а причастные отстранены от работы. Телеграм-канал База сообщил и о новой инициативе Депздрава, напоминающей так называемую контрольную закупку. По информации канала уже на майские праздники под видом обычных больных в палаты московских медучреждений направят подставных пациентов, которые смогут судить о качестве медицинской помощи и поведении персонала. В Ведомстве, однако, эту информацию опровергли. В интервью РБК в Депздраве сказали, что никаких тайных пациентов не существует

Случай с издевательствами над больной находится и на контроле у председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.