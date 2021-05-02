Около 80 писателей и общественных деятелей опубликовали открытое письмо в поддержку адвоката Павлова

Около 80 писателей поэтов, журналистов, общественных деятелей опубликовали открытое письмо в поддержку адвоката «Команды 29» Ивана Павлова. Против него было возбуждено уголовное дело по статье о разглашении данных следствия по делу о госизмене, возбужденному против журналиста Ивана Сафронова. Авторы письма отмечают, что избранная Павлову мера пресечения в виде запрета определенных действий» — означает ограничение адвокатской деятельности еще до приговора. Кроме того, во время обысков у Павлова изъяли конфиденциальные документы — материалы адвокатского досье по делу журналиста. Среди прочих письмо подписали Людмила Улицкая, Лев Рубинштейн, Александр Архангельский, Сергей Гандлевский, Виктор Шендерович, Сергей Пархоменко, Зоя Светова… Ранее письмо с требованием прекратить незаконное уголовное преследование представителей адвокатуры потребовали российские адвокаты.

В Петербурге задержали участников пикетов в поддержку правозащитной организации Команда 29. Ранее руководителя этого проекта Ивана Павлова задержали после обыска.

Владимира Шипицына, Асана Мумджи и Татьяну Сичкареву задержали недалеко от станции метро «Проспект Просвещения». Об этом сообщает ОВД-инфо. Активистов из инициативы «Стратегия-18» увезли в одно из городских отделений полиции. Сами задержанные подчёркивают, что проводили пикеты в поддержку «Команды 29», а также политических заключённых в России. Напомню, ранее адвоката и руководителя «Команды-29» Ивана Павлова задержали в Москве. Обыски провели в его гостиничном номере, в офисе организации, а также в квартире жены Павлова. Защита Павлова утверждает, что юриста обвиняют в разглашении данных предварительного расследования по делу бывшего журналиста Ивана Сафронова. Самого же Сафронова подозревают в госизмене. По решению суда Ивану Павлову заперт ли пользоваться интернетом и мобильной связью, а также общаться со свидетелями по делу Сафронова.