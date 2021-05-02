Петербургский «Зенит» стал чемпионом России по футболу

В матче 28-го тура РПЛ «Зенит» на своем поле обыграл «Локомотив» со счетом 6:1. В турнирной таблице «Зенит» набрал 61 очко и за два тура до финиша чемпионата стал недосягаем для преследователей. У идущего вторым «Локомотива» 52 очка, у московского «Спартака», занимающего третье место, — 50 и один матч в запасе. Красно-белые в

понедельник в гостях сыграют с тульским «Арсеналом».