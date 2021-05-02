Адвокат авлов не смотря на ограничение определенных действий, останется защитником во всех делах, которые вел

Адвокат Иван Павлов не смотря на ограничение определенных действий, останется защитником во всех делах, которые вел, и продолжит координировать работу «Команды 29». Об этом говорится в заявлении адвоката, которое, как передает телеканал Дождь, распространил пресс-секретарь Павлова. В обращении Павлова говорится, что возбужденным против него делом и запретом пользоваться средствами связи его пытаются «обезмолвить», но как бы ни хотелось ФСБ от него избавиться — у них ничего не получится. Павлова задержали в пятницу в Москве по обвинению в разглашении тайны предварительного следствия. Павлов является защитником журналиста Ивана Софронова в деле о госизмене, а также представляет интересы структур Навального в деле о признании их экстремистскими. Около 80 писателей, поэтов, журналистов, историков и переводчиков опубликовали письмо в поддержку адвоката «Команды 29» Ивана Павлова. Против него возбудили уголовное дело о разглашении данных следствия по делу обвиненного в госизмене журналиста Ивана Софронова. Письмо опубликовано на сайте ассоциации «Свободное слово». Суд запретил Павлову пользоваться интернетом, мобильной связью и общаться со свидетелями по делу. По мнению авторов письма, такая мера пресечения означает для Павлова «еще до приговора ограничение адвокатской деятельности». Они подчеркивают, что Павлов — «один из самых профессиональных, честных и смелых адвокатов в России».