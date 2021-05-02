На Москву надвигается гроза

Как предупредил заммэра столицы Петр Бирюков, ближайшей ночью в столице выпадет до 20 мм осадков — это почти 40% от месячной нормы, ожидаются порывы ветра до 15 м/с, днем 3 мая он усилятся до 18 м/с. Все городские службы из-за ухудшения погоды переведены в режим

повышенной готовности.