В Московской патриархии арт-объект в виде «яйца» с портретом патриарха Кирилла назвали перфомансом

В Московской патриархии появление в Екатеринбурге арт-объекта в виде «яйца» с портретом патриарха Кирилла назвали перфомансом, незаслуживающим внимания. Об этом «Открытым медиа» сообщил зампре синодального отдела по взаимоотношениям церкви, общества и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его словам, а патриархии не слышали про такого художник. О появлении в городском пруду Екатеринбурга «яйца» с изображением Патриарха Московского и всея Руси сообщило издание Znak. Автор арт-объекта, уличный художник Макс Кадников опубликовал фотографии работы у себя в Instagram.