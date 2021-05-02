Акционисту Павлу Крисевичу, задержанному в Петербурге грозит арест до 30 суток

Как рассказала ТАСС адвокат Луиза Магомедова, на Крисевича составлен протокол о повторной организации публичного мероприятия без подачи уведомления властям. Суд назначен на завтра. Крисевич и еще несколько акционистов пытались сегодня провести выставку картин на улице против пыток и репрессий. Картины силовики забрали. Крисевич в этом году на Арбате в Москве забрался в сферу из колючей проволоки и выкрикивал лозунги политического содержания, за что был арестован на 14 суток. Еще ранее он инсценировал саможение на Лубянской площади на костре из томов уголовных дел.
2021-05-02T20:31:37+03:00
2021-05-02T20:31:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 02 мая 2021
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