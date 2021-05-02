Ряд российских бизнесменов, а также «Роснефть» подали иски о клевете против британского издательства HarperCollins

Оно выпустило книгу «Люди Путина» бывшего московского корреспондента Financial Times Кэтрин Белтон.

Оно выпустило книгу «Люди Путина» бывшего московского корреспондента Financial Times Кэтрин Белтон. По сведениям издания, заявления в английский суд направили совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман, председатель совета директоров «Альфа-банка» Петр Авен и бизнесмен Шалва Чигиринский. Суть их претензий к издательству пока не раскрывается. Ранее иск к HarperCollins также подавал миллиардер Роман Абрамович. Он требовал опровергнуть сведения из книги Белтон о том, что якобы купил футбольный клуб «Челси» по личному указанию президента Путина.