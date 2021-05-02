Полиция Москвы возбудила уголовное дело после конфликта, в котором предположительно участвовали ведущая «Ревизорро»

Полиция Москвы возбудила уголовное дело после конфликта, в котором предположительно участвовали ведущая реалити-шоу «Пацанки» и «Ревизорро» Ксения Милас.

Как предает ТАСС, накануне в одной из квартир на юго-западе Москвы нетяжелое ножевое ранение получила женщина. На причастность к этому проверяется Милас. Возбуждено уголовное дело. Если участие Милас в инциденте будет доказано, то ей может грозить до двух лет лишение свободы.