Госдеп США поддерживает решение Чехии исключить российскую госкорпорацию «Росатом» из кандидатов на строительство АЭС «Дукованы».
На Смоленской площади было объявлено об ответных мерах — персонами нон грата были объявлены 20 сотрудников чешского посольства.
Госдеп США поддерживает решение Чехии исключить российскую госкорпорацию «Росатом» из кандидатов на строительство АЭС
Госдеп США поддерживает решение Чехии исключить российскую госкорпорацию «Росатом» из кандидатов на строительство АЭС «Дукованы».