Госдеп США поддерживает решение Чехии исключить российскую госкорпорацию «Росатом» из кандидатов на строительство АЭС «Дукованы».

На Смоленской площади было объявлено об ответных мерах — персонами нон грата были объявлены 20 сотрудников чешского посольства.