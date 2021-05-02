Президент Киргизии предложил Таджикистану создать комиссию старейшин для предотвращения новых конфликтов на границе

По словам, Садыра Жапарова, Киргизия и Таджикистан не должны допустить возобновления вооруженных столкновений. Жапаров предложил включить в эту комиссию старейшин с обеих сторон, проживающих в соседних или смешанных селах. Из Душанбе ответа на инициативу пока не поступало. Ранее премьер Киргизии Улукбек Марипов на встрече с пострадавшими жителями приграничных сел Баткенской области пообещал, что восстановление

имущества, разрушенного и сожженного в результате вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном, начнется после подсчета ущерба а все пострадавшие получат компенсации.