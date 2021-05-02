Трое израильтян были ранены сегодня в результате стрельбы, на Западном берегу реки Иордан

Как сообщило государственное израильское радио «Кан», состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое, третий получил легкие ранения. Нападавшим удалось скрыться, ведется их поиск. Ранее сегодня израильские солдаты открыли огонь по напавшей на них с ножом палестинке на Западном берегу. По информации газеты «Джерузалем пост», нападавшая получила огнестрельное ранение в ногу и госпитализирована С израильской стороны пострадавших не было.