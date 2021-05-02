Адвокат Павлов сообщил, что не смотря на ограничение, останется защитником во всех делах, которые вел

Адвокат Иван Павлов сообщил, что не смотря на ограничение определенных действий, останется защитником во всех делах, которые вел, и продолжит координировать работу «Команды 29». В заявлении, которое распространил пресс-секретарь Павлова говорится, что возбужденным против него делом и запретом пользоваться средствами связи его пытаются «обезмолвить», но как бы ни хотелось ФСБ от него избавиться — у них ничего не получится. Павлова задержали в пятницу в Москве по обвинению в разглашении тайны предварительного следствия. Павлов является защитником журналиста Ивана Софронова в деле о госизмене, а также представляет интересы структур Навального в деле о признании их экстремистскими.
2021-05-02T19:32:23+03:00
2021-05-02T19:32:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 02 мая 2021
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