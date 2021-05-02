В резиденцию королевы Великобритании Елизаветы II проникли два человека

Их задержали.

Елизавета II сейчас пребывает в Виндзоре, на его территории в парке недалеко от резиденции Роял-лодж, где проживает принц Эндрю, и обнаружили 29-летнюю женщину и 31-летнего мужчину. Инцидент произошел еще 25 апреля. Однако несколько дней о нем ничего не сообщали. Полиция задержала пару и сейчас выясняет мотивы. Они арестованы по подозрению в нахождении на закрытой территории. Впоследствии их отпустили, но расследование продолжается. Это уже второй за последние недели случай с проникновением на частную территорию Виндзора. Ранее неизвестная женщина, представившись подругой принца Эндрю, зашла в его резиденцию и провела там около 20 минут до приезда полиции. При входе она сообщила, что пришла пообедать с герцогом Йоркским.

Королева Елизавета II в середине апреля вернулась к исполнению своих обязанностей после смерти своего супруга принца Филиппа.