Космический корабль Crew Dragon Resilience успешно доставил сегодня на Землю четверых астронавтов — троих американцев и японца.

Это было первое с 1968 года ночное приводнение американского космического корабля. Аппарат, построенный компанией SpaceX опустился на парашютах в Атлантический океан неподалеку от побережья Флориды. Возвращение корабля на Землю почти через полгода после старта завершило первую совместную пилотируемую миссию NASA и SpaceX, целью которой была ротация экипажа МКС.