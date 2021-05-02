В Санкт-Петербурге силовики задержали трех активистов из инициативы «Стратегия-18»

Как сообщает правозащитный проект «ОВД-инфо», активисты проводили одиночные пикеты в поддержку «Команды 29» и других политзаключенных. Адвоката «Команды 29» Ивана Павлова задержали в Москве в пятницу после обыска. Его обвиняют в разглашении тайны предварительного следствия. Как отмечает МБХ Медиа со ссылкой на защиту адвоката, Павлову вменяют два обстоятельства: он передал в газету «Ведомости» постановление о привлечении журналиста Ивана Сафронова в качестве обвиняемого по делу о госизмене, а также то, то что защитник сообщил журналистам о появлении анонимного свидетеля под псевдонимом Ландер.

Около 80 писателей, поэтов, журналистов, историков и переводчиков опубликовали письмо в поддержку адвоката «Команды 29» Ивана Павлова. Против него возбудили уголовное дело о разглашении данных следствия по делу обвиненного в госизмене журналиста Ивана Софронова. Письмо опубликовано на сайте ассоциации «Свободное слово». Суд запретил Павлову пользоваться интернетом, мобильной связью и общаться со свидетелями по делу. По мнению авторов письма, такая мера пресечения означает для Павлова «еще до приговора ограничение адвокатской деятельности». Они подчеркивают, что Павлов — «один из самых профессиональных, честных и смелых адвокатов в России».