Депздрав Москвы отвергли сообщения о «тайных пациентах», якобы, направляемых в клиники, для слежки за медперсоналом

В депздраве Москвы отвергли сообщения Telegram-канала Baza о «тайных пациентах», якобы, направляемых в проверяемые больницы, чтобы следить за медперсоналом. Telegram-канал сообщил, что новый метод проверок решили использовать после появления видео с издевательствами над пациенткой Как заявили РБК в самом ведомстве, проверки столичных клиник проводятся в плановом порядке, такие методы, как отправка в них «тайных пациентов», не используются.

