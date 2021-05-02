Следствие ходатайствует об аресте водителя микроавтобуса — он перевозил детскую баскетбольную команду и попал в ДТП

Следствие ходатайствует об аресте водителя микроавтобуса который перевозил детскую баскетбольную команду и попал в ДТП на Ставрополье. Суд продлил ему срок задержания на 72 часа для подготовки стороной защиты дополнительных материалов. Как передает ТАСС, суд полагает, что ходатайство стороны защиты является обоснованным. Таким образом, подозреваемый останется под стражей до вечера 5 мая.