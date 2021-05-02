Сообщения о достижении договоренности об обмене заключенными между США и Ираном не соответствуют действительности

Об этом ТАСС сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. Ранее телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на иранские источники сообщил, что власти США в рамках сделки с Ираном могут разморозить 7 млрд долларов иранских активов. По утверждению канала, Вашингтон и Тегеран также планируют обменяться задержанными и

освободить по четыре человека с каждой стороны. В свою очередь агентство Рейтер,

ссылаясь на государственное телевидение Ирана, сообщило, что представитель иранской

администрации подтвердил обмен адержанными с США.