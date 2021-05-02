США и Иран, по неподтвержденным данным, могут обменяться задержанными гражданами

Кроме того, Соединенные штаты согласились разморозить 7 миллиардов долларов иранских активов.

Вашингтон освободит четырех иранцев, обвиняемых в шпионаже, аналогично поступит и Тегеран, утверждает ливанский телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на источники.

Кроме того, США намерены выплатить 7 миллиардов замороженных активов Ирана. По сообщениям телеканала, Байден был не рад такой постановке вопроса, однако после того, как Тегеран настоял, все же согласился.

Вместе с тем, Госдепартамент США и помощник президента по нацбезопасности утверждают, что никаких договоренностей с Тегераном по сделке еще не достигнуто. Иран эти сообщения телеканала еще не прокомментировал

Источник телеканала также утверждает, что и Великобритания согласилась разморозить часть принадлежащих Ирану денег. Речь идет о более чем половине миллиарда долларов.

Накануне замглавы Иранского МИДа сообщил, что в Вене во время переговоров по ядерной сделке стороны договорились исключить множество имен и организаций из санкционного списка. При этом он отмерил, что дискуссии по этому поводу еще продолжаются

Иран попал под санкции три года назад после того, как вслед за выходом США из ядерной сделки, отказался соблюдать отдельные положения соглашения.