Российские санитарные и медицинские власти сегодня рассказали о новых рисках по коронавирусу

Российские санитарные и медицинские власти сегодня предупредили, что влиять на ситуацию по коронавирусу в стране могут как возвращающиеся из-за рубежа, так и уже переболевшие коронавирусной инфекцией. Так, вице-премьер, глава оперативного штаба Татьяна Голикова разъяснила, что савать ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию после возвращения из-за границы должны и те россияне, кто ранее прошел вакцинацию.

А Министр Здравоохранения Михаил Мурашко не скрывает, что ситуация с коронавирусом остается напряженной.

Мурашко дал понять, что ситуация с коронавирусом даже на фоне значительного числа выздоровевших пациентов.