Самарские «Крылья Советов» завоевали право выступить в РПЛ в сл. сезоне

Сегодня команда из Самары одержала победу над тольяттинским «Акроном» в 40-м туре Футбольной национальной лиги. Игра в Жигулевске завершилась со счетом 2:1. Самарская команда лидирует в турнирной таблице ФНЛ с 92 очками и уже не опустится ниже второго места.