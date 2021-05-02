Самарские «Крылья Советов» завоевали право выступить в РПЛ в сл. сезоне

Сегодня команда из Самары одержала победу над тольяттинским «Акроном» в 40-м туре Футбольной национальной лиги. Игра в Жигулевске завершилась со счетом 2:1. Самарская команда лидирует в турнирной таблице ФНЛ с 92 очками и уже не опустится ниже второго места.
2021-05-02T17:35:01+03:00
2021-05-02T17:35:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:35, 02 мая 2021
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