В майские праздники и нерабочие дни в московском транспорте усилят контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима

Как сообщили ТАСС в компании «Организатор перевозок», Рейды проводятся регулярно на всех участках метро: на входе, на перронах, в вагонах поездов, а также в наземном и железнодорожном транспорте Москвы. В компании уточнили, что 99% пассажиров заходят в метро в масках, около 70% в перчатках, но зачастую люди снимают средства защиты после прохождения контроля у турникетов.
2021-05-02T17:34:36+03:00
2021-05-02T17:34:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:34, 02 мая 2021
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