В майские праздники и нерабочие дни в московском транспорте усилят контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима

Как сообщили ТАСС в компании «Организатор перевозок», Рейды проводятся регулярно на всех участках метро: на входе, на перронах, в вагонах поездов, а также в наземном и железнодорожном транспорте Москвы. В компании уточнили, что 99% пассажиров заходят в метро в масках, около 70% в перчатках, но зачастую люди снимают средства защиты после прохождения контроля у турникетов.