Около 80 писателей, поэтов, журналистов, историков и переводчиков опубликовали письмо в поддержку адвоката Павлова

Около 80 писателей, поэтов, журналистов, историков и переводчиков опубликовали письмо в поддержку адвоката «Команды 29» Ивана Павлова. Против него возбудили уголовное дело о разглашении данных следствия по делу обвиненного в госизмене журналиста Ивана Софронова. Письмо опубликовано на сайте ассоциации «Свободное слово». Суд запретил Павлову пользоваться интернетом, мобильной связью и общаться со свидетелями по делу. По мнению авторов письма, такая мера пресечения означает для Павлова «еще до приговора ограничение адвокатской деятельности». Они подчеркивают, что Павлов — «один из самых профессиональных, честных и смелых адвокатов в России».

Среди прочих письмо подписали Людмила Улицкая, Лев Рубинштейн, Александр Архангельский, Сергей Гандлевский, Виктор Шендерович, Сергей Пархоменко, Зоя Светова…