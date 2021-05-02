В футбольной Премьер-Лиге сегодня может определиться чемпион России. Между собой встретятся лидирующий в турнире «Зенит» из Санкт-Петербурга и занимающий вторую строчку московский «Локомотив».

«Зенит» за 3 тура до конца чемпионата опережает «железнодорожников» на 6 очков. Победа петербуржцев гарантирует им досрочное оформление титула – третьего подряд. В случае ничьей у «Локомотива» останутся шансы на чемпионство, хотя и теоретические: тогда при двух своих победах москвичам необходимо дожидаться двух поражений «Зенита».

Впрочем, помочь «железнодорожникам» может обретенная психологическая уверенность: еще прошлой зимой команда была лишь в середине турнирной таблицы, однако в этом году она выиграла все 11 проведенных матчей, из них 8 – в Премьер-Лиге. Это рекорд клуба.

Возможная победа над «Зенитом» не только сократит отставание «Локомотива» до 3 очков, но и даст москвичам важнейшее преимущество в личных встречах. Также, как ожидается, вернется в состав основной вратарь клуба Маринато Гильерме, отбывший двухматчевую дисквалификацию.

Игру между «Зенитом» и «Локомотивом» в прямом эфире покажет телеканал Матч ТВ, начало трансляции в 19:00.