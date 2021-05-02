Администрация США обнародовала правила нанесения ударов за рубежом вне зон боевых действий

Их принял бывший президент Дональд Трамп во время своего руководства страной.

В материалах, речь, в частности, идет о действиях спецназа и проведении ударов с беспилотников. В документах указывается, что в ходе операций против террористов приоритет отдается захвату подозреваемых для дальнейшего получения разведывательной информации, пишет газета The New York Times. Издание совместно с Американским союзом защиты гражданских свобод еще прошлой осенью добилась через суд раскрытия секретных документов. Администрация нового президента США Джо Байдена унаследовала это дело и потребовала отсрочки, но теперь выполнила требование, предоставив копию истцам. Обнародованные правила были изданы Дональдом Трампом в 2017 году для контртеррористических операций так называемого «прямого действия». Необходимость в них появилась из-за склонности крупных террористических группировок действовать из плохо управляемых территорий или непризнанных государств, где мало или совсем нет американских войск . В частности, в некоторых районах Пакистана, Йемена, Сомали и Ливии.

Беспилотниками Соединенные штаты начали пользоваться при администрации президента Джорджа Буша-младшего.