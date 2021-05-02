Суд арестовал водителя, который мог спровоцировать ДТП под Ставрополем

Обвинения водителю еще не предъявили, поскольку следственные действия продолжаются. При этом, как сообщил следователь, виновнику аварии грозит наказание до 7 лет лишения свободы. Сам же водитель на заседании свою вину полностью признал и сообщил, что готов сотрудничать со следствием. Пока же он пробудет под арестом до конца июня.

ДТП с участием грузовика, легковушки и микроавтобуса произошло на трассе «Астрахань-Ставрополь». В результате пятеро подростков из волгоградского баскетбольного клуба погибли – им было по 12-13 лет, еще 9 человек с травмами разной степени тяжести были госпитализированы. Шестеро из них позднее были доставлены на лечение в Москву.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров пообещал оказать финансовую помощь семьям погибших и пострадавших. Также местным чиновникам было поручено провести проверку по факту законности организации выезда детей на соревнования

Завтрашний день в Волгограде объявлен траурным.