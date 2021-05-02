Ливанский телеканал al-Mayadeen: США могут разморозить $7 млрд иранских активов

США могут разморозить $7 млрд иранских активов, сообщил ливанский телеканал al-Mayadeen со ссылкой на «ответственные иранские источники». Кроме того, по его сведениям, США и Иран могут провести обмен задержанными: Тегеран передаст Вашингтону четырех обвиняемых в шпионаже.