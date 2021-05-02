Ливанский телеканал al-Mayadeen: США могут разморозить $7 млрд иранских активов

США могут разморозить $7 млрд иранских активов, сообщил ливанский телеканал al-Mayadeen со ссылкой на «ответственные иранские источники». Кроме того, по его сведениям, США и Иран могут провести обмен задержанными: Тегеран передаст Вашингтону четырех обвиняемых в шпионаже.
2021-05-02T16:37:20+03:00
2021-05-02T16:37:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:37, 02 мая 2021
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