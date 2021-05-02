Суд в Ставрополе арестовал водителя, который мог спровоцировать ДТП с гибелью детей на Ставрополье

Обвинение подозреваемому пока не предъявлено. Сам водитель заявил в суде, что признает вину, готов сотрудничать со следствием и просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. 30 апреля на трассе Светлоград-Ставрополь произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором находилось 18 воспитанниц детской спортивной школы из Волгограда, пятеро из которых погибли, девять пострадавших были госпитализированы.