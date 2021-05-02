Мурашко: До четверти переболевших коронавирусной инфекцией пациентов сталкиваются с осложнениями

До четверти переболевших коронавирусной инфекцией пациентов сталкиваются с осложнениями и нуждаются в наблюдении. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его словам до 10 процентов перенесших коронавирусную инфекцию требуется подчас и госпитализация. Сдавать ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию после возвращения из-за границы должны и те россияне, кто ранее прошел вакцинацию. С такими разъяснениям выступила вице-премьер, глава оперативного штаба Татьяна Голикова. Она признала, что накопленный исследовательский материал пока не позволяет однозначно утверждать, что вакцинированные граждане не опасны для окружающих Вице-премьер отметила, что власти изучают весь «арсенал» мер борьбы с COVID-19, чтобы упростить жизнь людям, однако пока она не советует пренебрегать ПЦР-тестированием. В соответствии с решением Роспотребнадзора с 1 мая все граждане России, возвращающиеся в страну из-за рубежа, обязаны дважды сдавать ПЦР-тест на COVID-19. Между первым и вторым тестом должно пройти не менее суток, а оба теста надо сдать в течение пяти дней с даты возвращения. Результаты тестирования на COVID необходимо размещать на сайте госуслуг.