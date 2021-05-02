Петербургский «Зенит» уже готовится праздновать чемпионство в футбольной премьер-лиге: команда заказала банкет в одном из ресторанов города. Для того, чтобы завоевать титул, петербургской команде нужно сегодня обыграть на своём поле московский «Локомотив».

Банкет в случае победы «Зенита» пройдет в культовом для болельщиков этого клуба и фанатов хоккейного СКА ресторане. Об этом агентству РИА Новости рассказал источник, знакомый с ситуацией. Подготовка праздничного ужина заранее, до начала самого решающего матча, – обычная практика для футбольных клубов. В частности, в прошлом году, когда «Зенит» выиграл чемпионат, команда прошла на туристическом кораблике по Неве, а затем отправилась в забронированный ещё до окончания финального матча ресторан. На матч с «Локомотивом», как стало известно ранее, привезут чемпионский кубок Российской премьер-лиги, чтобы вручить его петербургской команде в случае победы. Напомню, «Локомотив» сейчас идёт на втором месте и отстает от «Зенита» на 6 очков.

Матч начнется в Петербурге в 19:00. «Газпром-арену» в соответствии с новым постановлением Смольного можно будет заполнить на три четверти.