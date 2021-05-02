Рейсы из Москвы в Таллин, которые возобновились 25 апреля снова отменили

Пассажиры начали получать рассылку Аэрофлота, в которой им приносят извинения за то, что рейс, назначенный на 16 мая не состоится. В качестве причины указано отсутствие разрешения. В данном случае имеется в виду оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Интерфакс со ссылкой на своих экспертов предполагает, что оперштаб не согласовал для эстонского перевозчика полеты из Таллина и в ответ прибалтийский регулятор запретил рейсы Аэрофлота. При этом очередной борт должен отправиться в Таллин сегодня сразу после 6 вечера. Пока его никто не отменял, однако после этой даты никаких рейсов в этом направлении в расписании не значится. Туристические поездки в эту прибалтийскую страну запрещены и сейчас, а разрешение касалось только определенных категорий лиц для которых подобные поездки были жизненно важны, либо необходимы в силу профессии.

Регулярно воздушное сообщение с Эстонией было прервано прошлой весной и с тех пор не возобновлялось вплоть до 25