Писатели и журналисты выступили в поддержку адвоката Ивана Павлова

В его защиту опубликовано открытое письмо.

Авторы обращения назвали действия силовиков и меру пресечения в виде запрета пользоваться интернетом, мобильной связью и общаться со свидетелями по делу «ограничением адвокатской деятельности еще до приговора». В письме отмечается, что Иван Павлов — «один из самых профессиональных, честных и смелых адвокатов в России». Обращение размещено на сайте ассоциации «Свободное слово». Его авторы называли преследование адвоката и изъятие конфиденциальных досье актом устрашения не только для самого Ивана Павлова, но и для всего адвокатского сообщества, а также попыткой вывести защитника из дела журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Свои подписи под письмом поставили писатели Людмила Улицкая, Лев Рубинштейн, Виктор Шендерович, журналисты Сергей Пархоменко, Зоя Светова, Виктория Ивлева и многие другие.

Силовики пришли с обыском к Ивану Павлову утром в пятницу. Далее его допросили в Следственном комитете.