Аномальные ливни с грозами ожидаются в центральных регионах России. На регион надвигается циклон с запада, рассказали в центре погоды «Фобос». Грозы ожидаются в Брянской, Калужской, Тульской областях и на юге Московской области пройдут грозы. В Москве, как пишет газета РБК, наиболее сложные метеоусловия прогнозируются 3 мая в период с полуночи до девяти часов утра. Атмосферное давление упадет и составит 735 мм ртутного столба.