Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» возвращаются в Российскую Премьер-лигу. Команда досрочно вышла после победы над «Акроном» в матче 40-го тура Футбольной национальной лиги. «Крылья» таким образом уже на 11 очков обходят идущий третьим «Нижний Новгород», которому осталось провести три встречи. На втором месте в турнирной таблице сейчас находится «Оренбург».