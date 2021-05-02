Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» возвращаются в Российскую Премьер-лигу. Команда досрочно вышла после победы над «Акроном» в матче 40-го тура Футбольной национальной лиги. «Крылья» таким образом уже на 11 очков обходят идущий третьим «Нижний Новгород», которому осталось провести три встречи. На втором месте в турнирной таблице сейчас находится «Оренбург».
2021-05-02T15:32:27+03:00
2021-05-02T15:32:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 02 мая 2021
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