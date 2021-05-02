Британская полиция задержала двух подозреваемых, которые проникли на территорию королевской резиденции. Инцидент в Виндзоре произошел еще в прошлое воскресенье, но известно о нем стало лишь сейчас. Арестованные, мужчина и женщина, оба из Лондона, после произошедшего расследования они были отпущены, приводит агентство ТАСС слова представителя полиции. Это уже второй за последние недели инцидент с проникновением на частную территорию резиденции.
2021-05-02T15:32:08+03:00
2021-05-02T15:32:07+03:00
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15:32, 02 мая 2021
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