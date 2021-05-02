В Омске горят три частных дома. Огонь охватил площадь в 500 кв. метров, передает агентство ТАСС со ссылкой на МЧС. На момент прибытия спасателей, было зафиксировано несколько очагов возгорания. Тушение пожара, как говорят в ведомстве, осложняют сильные порывы ветра. По предварительной информации, погибших и пострадавших на пожаре нет.
2021-05-02T15:31:49+03:00
2021-05-02T15:31:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 02 мая 2021
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