В Омске горят три частных дома. Огонь охватил площадь в 500 кв. метров, передает агентство ТАСС со ссылкой на МЧС. На момент прибытия спасателей, было зафиксировано несколько очагов возгорания. Тушение пожара, как говорят в ведомстве, осложняют сильные порывы ветра. По предварительной информации, погибших и пострадавших на пожаре нет.